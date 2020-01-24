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Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу
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РИА Новости

Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу

13:24 24.01.2020
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСнегопад и ветер
Снегопад и ветер
© РИА Новости / Егор Еремов
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Снегопад и ветер. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Жителей Московской области в течение завтрашнего дня ожидает мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте областного главка МЧС.
"С 06.00 до 24.00 25 января местами по Московской области ожидается снег, мокрый снег, усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении.
Снег
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При снеге в ведомстве призывают водителей не садиться за руль, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. МЧС также рекомендует обходить шаткие строения и быть внимательными при переходе через дорогу.
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МЧС РФМосковская областьОбщество
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