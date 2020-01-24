Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Жителей Московской области в течение завтрашнего дня ожидает мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте областного главка МЧС.
"С 06.00 до 24.00 25 января местами по Московской области ожидается снег, мокрый снег, усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении.
При снеге в ведомстве призывают водителей не садиться за руль, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. МЧС также рекомендует обходить шаткие строения и быть внимательными при переходе через дорогу.