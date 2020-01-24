Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу

"С 06.00 до 24.00 25 января местами по Московской области ожидается снег, мокрый снег, усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с", - говорится в сообщении.

При снеге в ведомстве призывают водителей не садиться за руль, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. МЧС также рекомендует обходить шаткие строения и быть внимательными при переходе через дорогу.