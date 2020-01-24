В парижской больнице отказались комментировать информацию о Виннике

ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Пресс-служба парижской больницы Hôtel Dieu не комментирует информацию о госпитализации в учреждение вывезенного из Пресс-служба парижской больницы Hôtel Dieu не комментирует информацию о госпитализации в учреждение вывезенного из Греции россиянина Александра Винника

"Сейчас мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Сведения такого рода мы, как правило, не комментируем", - сказал представитель пресс-службы.

В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.