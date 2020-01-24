Росздравнадзор выявил нарушения при проведении абортов в клинике

Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росздравнадзор в ходе проверки выявил нарушение в деятельности одной из частных клиник, совершавшей аборт сразу в день обращения женщины, сообщает в пятницу пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, подобная проверка услуги по искусственному прерыванию беременности 23 января была совершена впервые - ранее у Росздравнадзора не было полномочий на совершение "контрольных закупок".

"В территориальный орган поступили сведения о том, что в одной из клиник данной сети в нарушение российского законодательства искусственное прерывание беременности медикаментозным, хирургическим и вакуумными методами проводят пациентам в день обращения", - говорится в пресс-релизе.

Согласно федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", искусственное прерывание беременности проводится не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности 4-7-я и 11-12-я неделя и не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности 8-10-я неделя.

По итогам проверки сотрудники Росздравнадзора подтвердили факт оказания сотрудниками клиники услуги по совершению аборта в день обращения. На представленном видео показано, как медик предлагает провести обратившейся в клинику женщине прерывание беременности с нарушением действующего закона. Также контролирующий орган зафиксировал начало оказания указанной услуги.

По информации ведомства, в отношении клиники будет составлен протокол об административном правонарушении, к ответственности будут привлечены врач и генеральный директор. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности главного врача.

"Территориальным органом будет продолжаться работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений, в том числе путём проведения контрольных закупок. Клинике будет дано представление об устранении причин и условий со сроком 30 дней", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.