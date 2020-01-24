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Религия и мировоззрение
2020-01-24T13:20+0300
https://ria.ru/20200124/1563822809.html
Росздравнадзор выявил нарушения при проведении абортов в клинике
https://cdn25.img.ria.ru/images/150924/04/1509240427_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_f429b93aa15bfb877f627dbd263fca00.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор выявил нарушения при проведении абортов в клинике

13:20 24.01.2020
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© Фото : АНО "За жизнь"Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов
Коробки с регионами, где собраны подписи за запрет абортов
© Фото : АНО "За жизнь"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Росздравнадзор в ходе проверки выявил нарушение в деятельности одной из частных клиник, совершавшей аборт сразу в день обращения женщины, сообщает в пятницу пресс-служба территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, подобная проверка услуги по искусственному прерыванию беременности 23 января была совершена впервые - ранее у Росздравнадзора не было полномочий на совершение "контрольных закупок".
"В территориальный орган поступили сведения о том, что в одной из клиник данной сети в нарушение российского законодательства искусственное прерывание беременности медикаментозным, хирургическим и вакуумными методами проводят пациентам в день обращения", - говорится в пресс-релизе.
Согласно федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", искусственное прерывание беременности проводится не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности 4-7-я и 11-12-я неделя и не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности 8-10-я неделя.
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По итогам проверки сотрудники Росздравнадзора подтвердили факт оказания сотрудниками клиники услуги по совершению аборта в день обращения. На представленном видео показано, как медик предлагает провести обратившейся в клинику женщине прерывание беременности с нарушением действующего закона. Также контролирующий орган зафиксировал начало оказания указанной услуги.
По информации ведомства, в отношении клиники будет составлен протокол об административном правонарушении, к ответственности будут привлечены врач и генеральный директор. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности главного врача.
"Территориальным органом будет продолжаться работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений, в том числе путём проведения контрольных закупок. Клинике будет дано представление об устранении причин и условий со сроком 30 дней", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
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В ведомстве отметили, что нарушение медицинскими организациями российского законодательства, согласно которому женщине обязательно предоставляется время на пересмотр решения о прерывании беременности, - это прямое противодействие реализации целей и задач, утвержденных указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". -0-
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Религия и мировоззрениеРосздравнадзоррелигия
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