Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

"Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. <...> И конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны", — сказал он перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.