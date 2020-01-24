Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. <...> И конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны", — сказал он перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Она также добавила, что на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета Безопасности ООН.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, но в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.