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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T13:50+0300
https://ria.ru/20200124/1563822758.html
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
https://cdn24.img.ria.ru/images/156376/98/1563769857_0:322:2508:1733_1036x0_80_0_0_1209e547426b2cd5f5fe85c0a37261f9.jpg
РИА Новости

Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

13:19 24.01.2020 (обновлено: 13:50 24.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийские военные в провинции Идлиб
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сирийская правительственная армия восстановила контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. <...> И конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны", — сказал он перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Она также добавила, что на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета Безопасности ООН.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*, но в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.
Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в сирийском Идлибе начиная с полуночи 12 января. С тех пор было зафиксировано более 400 нарушений.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб
19 января, 20:25Война в Сирии
Сирийская армия отразила масштабную атаку террористов в Идлибе
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Война в СирииСергей ЛавровИракТурцияСирия
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