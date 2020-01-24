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Глава ФЕОР призвал Чехию не демонтировать памятник Коневу в Праге
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РИА Новости

Глава ФЕОР призвал Чехию не демонтировать памятник Коневу в Праге

13:19 24.01.2020 (обновлено: 13:36 24.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 января 2020
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 января 2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 января 2020
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Памятник маршалу Коневу в Праге не должен быть демонтирован, пражским властям следует отказаться от этого решения, заявил в пятницу президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.
"Я очень надеюсь, что памятник маршалу Коневу не будет демонтирован просто потому, что Чехия одумается и не будет считать освобождение от фашизма чем-то плохим… Освобождение от фашизма – это, безусловно, одно из ярких событий в истории как страны – Чехословакии, Чехии, так и народа, и это не надо оспаривать. И Конев принес добро, свет и радость", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он выразил надежду, что чешская сторона услышит голос еврейской общины России и в целом Российской Федерации, и что страны, которые сегодня связаны с Чехией активными экономическими и политическими отношениями, также им "скажут: "Остановитесь".
В сентябре власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам. В свою очередь, власти пражского микрорайона Ржепорыйе приняли в начале декабря решение о сооружении памятника власовцам, которые, по мнению муниципальных властей, освободили 5-6 мая 1945 года этот район от гитлеровцев.
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Россия сегодняФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаЧехословакияМоскваЧехияВ мире
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