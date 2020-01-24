Глава ФЕОР призвал Чехию не демонтировать памятник Коневу в Праге

"Я очень надеюсь, что памятник маршалу Коневу не будет демонтирован просто потому, что Чехия одумается и не будет считать освобождение от фашизма чем-то плохим… Освобождение от фашизма – это, безусловно, одно из ярких событий в истории как страны – Чехословакии, Чехии, так и народа, и это не надо оспаривать. И Конев принес добро, свет и радость", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".