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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-24T13:17+0300
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Татарстан и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве
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РИА Новости

Татарстан и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

13:17 24.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкоростные экспрессы "Ласточка" начали курсировать в Казани
Скоростные экспрессы Ласточка начали курсировать в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Правительство Татарстана и РЖД в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом поставили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги" Анатолий Лесун.
"Соглашением предусматривается взаимодействие и дальнейшее сотрудничество Республики Татарстан и ОАО "РЖД" во всех сферах деятельности железнодорожного транспорта на территории республики, в том числе в области здравоохранения, образования, налоговых и имущественных отношений, реализации железнодорожных инфраструктурных проектов и других направлениях", - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
В частности, соглашением предполагается совместная реализация таких инфраструктурных проектов, как проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Казань – Екатеринбург" (ВСМ-2), организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани (пригородное сообщение), организация транспортно-пересадочных узлов в Казани, реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры на станции Зеленый Дол, включая вокзальный комплекс.
Казань
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Также в документе предусмотрена реализация проекта по обустройству автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах с периметральным ограждением. В частности, по проекту в 2020 году запланирована установка турникетных систем и периметрального ограждения на остановочных пунктах и станциях "Свияжск", "Пост Волга" и "753 километр".
Кроме того, в рамках программы дорожных работ министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана и РЖД планируют реализовать мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 15 железнодорожных переездах. В планах оборудование девяти железнодорожных переездов техническими средствами, фото- и видеофиксацией.
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