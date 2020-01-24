Татарстан и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 24 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана РЖД в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Подписи под документом поставили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "Российские железные дороги" Анатолий Лесун.

"Соглашением предусматривается взаимодействие и дальнейшее сотрудничество Республики Татарстан и ОАО "РЖД" во всех сферах деятельности железнодорожного транспорта на территории республики, в том числе в области здравоохранения, образования, налоговых и имущественных отношений, реализации железнодорожных инфраструктурных проектов и других направлениях", - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В частности, соглашением предполагается совместная реализация таких инфраструктурных проектов, как проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Казань – Екатеринбург" (ВСМ-2), организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани (пригородное сообщение), организация транспортно-пересадочных узлов в Казани, реконструкция объектов железнодорожной инфраструктуры на станции Зеленый Дол, включая вокзальный комплекс.

Также в документе предусмотрена реализация проекта по обустройству автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах с периметральным ограждением. В частности, по проекту в 2020 году запланирована установка турникетных систем и периметрального ограждения на остановочных пунктах и станциях "Свияжск", "Пост Волга" и "753 километр".