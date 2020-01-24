Посольство России в Греции до сих пор не уведомили о выдаче Винника

Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.