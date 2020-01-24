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Посольство России в Греции до сих пор не уведомили о выдаче Винника
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РИА Новости

Посольство России в Греции до сих пор не уведомили о выдаче Винника

13:15 24.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 24 янв - РИА Новости. Власти Греции до сих пор официально не уведомили российское посольство в Афинах об экстрадиции Александра Винника, сообщили РИА Новости в посольстве.
"Посольство до настоящего момента не получало официального уведомления о выдаче Винника",- сообщили в посольстве.
В четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что Винник находится в больнице Hotel Dieu в Париже. Адвокаты Винника заявили, что подают судебные иски на международном уровне.
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Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
По решению следователя и прокурора суда Парижа был издан ордер на арест Винника. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации". Запрос на экстрадицию направлен 15 июня 2018 года как "срочный". Авторы запроса просили "проинформировать относительно предполагаемой даты выдачи". При этом европейский ордер действует 90 дней.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияПарижВ мире
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