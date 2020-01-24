Песков: Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече

"По этой же причине, а также прежде всего потому что президент Зеленский не был в Яд Вашеме, не смогли они друг друга поприветствовать и хотя бы перекинуться парой фраз. Поэтому других контактов, к сожалению, не было, но поприветствовал он всех участников, естественно", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что изначально нельзя говорить о том, что встреча лидеров двух стран планировалась. "Неверно говорить, что встреча планировалась. Была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и если они посчитают необходимым, они смогут в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны. Как правило, подобные разговоры на ногах не подразумевают какой-то повестки, и, опять же, президенты могут быстро проговорить все те вопросы, которые считают нужными. Но, к сожалению, им так и не довелось побывать на мероприятии вчера", - сказал Песков журналистам.