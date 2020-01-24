В Кремле призвали "пятерку" Совбеза ООН подняться над разногласиями

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Постоянные члены Совета безопасности ООН должны подняться над разногласиями для поиска путей разрядки в мире и ответа на стоящие перед человечеством вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также (во время поездки президента Владимира Путина в Израиль) была беседа и с президентом Израиля и, конечно, важным было само выступление главы государства в "Яд Вашеме" на вот этом международном форуме мемориальном", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что президент сформулировал в ходе выступления очень важную инициативу для пятерки членов Совбеза - провести в этом году в любое время в любом месте саммит.
"Для чего – для того, чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массах конфликтного потенциала на региональном уровне, на международном уровне. Чтобы именно вот эти вот страны "пятерки" взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы, поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими странами с тем, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством, с тем, чтобы именно эти пять стран взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех", - сказал Песков.
Он также напомнил, что эта инициатива уже получила поддержку от некоторых стран. "Вы знаете, что и Китай поддержал, и, собственно, президент (Франции Эммануэль) Макрон, который вчера присутствовал вместе с Путиным на церемонии, также заявил о своей поддержке этой инициативы", - добавил пресс-секретарь президента.
Российский президент в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
08:29Сказано в эфире"Неожиданно, но предсказуемо". Мнение о встрече "пятерки" Совбеза ООНВ ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза. Это может породить ряд интересных проектов, считает политолог Александр Коньков. Перспективы возможной встречи он прокомментировал в эфире радио Sputnik.