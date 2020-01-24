В Кремле призвали "пятерку" Совбеза ООН подняться над разногласиями

"Также (во время поездки президента Владимира Путина в Израиль) была беседа и с президентом Израиля и, конечно, важным было само выступление главы государства в "Яд Вашеме" на вот этом международном форуме мемориальном", - сказал Песков журналистам.

"Для чего – для того, чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массах конфликтного потенциала на региональном уровне, на международном уровне. Чтобы именно вот эти вот страны "пятерки" взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы, поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими странами с тем, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством, с тем, чтобы именно эти пять стран взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех", - сказал Песков.