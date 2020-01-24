Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T13:14+0300
https://ria.ru/20200124/1563822455.html
В Кремле призвали "пятерку" Совбеза ООН подняться над разногласиями
https://cdn21.img.ria.ru/images/156368/83/1563688344_46:0:3026:1676_1036x0_80_0_0_7917caa33e89bccd4be1a20e7245a137.jpg
РИА Новости

В Кремле призвали "пятерку" Совбеза ООН подняться над разногласиями

13:14 24.01.2020
172
© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Постоянные члены Совета безопасности ООН должны подняться над разногласиями для поиска путей разрядки в мире и ответа на стоящие перед человечеством вызовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также (во время поездки президента Владимира Путина в Израиль) была беседа и с президентом Израиля и, конечно, важным было само выступление главы государства в "Яд Вашеме" на вот этом международном форуме мемориальном", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что президент сформулировал в ходе выступления очень важную инициативу для пятерки членов Совбеза - провести в этом году в любое время в любом месте саммит.
"Для чего – для того, чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массах конфликтного потенциала на региональном уровне, на международном уровне. Чтобы именно вот эти вот страны "пятерки" взяли на себя ответственность с тем, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы, поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между этими странами с тем, чтобы приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством, с тем, чтобы именно эти пять стран взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех", - сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 17:25
Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН
Он также напомнил, что эта инициатива уже получила поддержку от некоторых стран. "Вы знаете, что и Китай поддержал, и, собственно, президент (Франции Эммануэль) Макрон, который вчера присутствовал вместе с Путиным на церемонии, также заявил о своей поддержке этой инициативы", - добавил пресс-секретарь президента.
Российский президент в четверг, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".
Зал заседаний Совета Безопасности ООН
08:29Сказано в эфире
"Неожиданно, но предсказуемо". Мнение о встрече "пятерки" Совбеза ООНВ ООН оценили идею Путина провести встречу лидеров "пятерки" Совбеза. Это может породить ряд интересных проектов, считает политолог Александр Коньков. Перспективы возможной встречи он прокомментировал в эфире радио Sputnik.
400001
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНДмитрий ПесковВладимир ПутинВеликобританияФранцияКитайООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Песков: Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле
В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Здание администрации президента Абхазии
Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Украина начала "виртуальный реверс" газа из Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Тайипа Эрдогана во время официальной церемонии открытия нового кампуса Турецко-германского университета в Стамбуле, Турция. 24 января 2020
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
Герман Греф
В Кремле высоко оценили работу Грефа
Александр Винник
В парижской больнице отказались комментировать информацию о Виннике
Туристка на снегоступах в Лапландском заповеднике
В российских заповедниках в этом году откроют полсотни новых экотроп
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили выделение Германией 12 миллионов евро блокадникам
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 января 2020
Глава ФЕОР призвал Чехию не демонтировать памятник Коневу в Праге
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
14:13На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути
14:12Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
Лента новостейМолния