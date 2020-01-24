Более 950 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Свыше 315 человек вернулись из Свыше 315 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще более 630 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 951 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 317 человек (женщин – 95, детей – 162), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 634 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись два беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали в Дамаске и Земрине (провинция Дераа) 2,2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.