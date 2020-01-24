Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T13:12+0300
https://ria.ru/20200124/1563822363.html
Более 950 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

Более 950 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за сутки

13:12 24.01.2020
62
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Свыше 315 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 630 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 951 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 317 человек (женщин – 95, детей – 162), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 634 человека (женщин – 190, детей – 323)", - говорится в тексте бюллетеня.
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
12:57Война в Сирии
Россия зафиксировала 115 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись два беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали в Дамаске и Земрине (провинция Дераа) 2,2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 января 2020
Вчера, 16:50Война в Сирии
Педерсен высоко оценил роль России по урегулированию ситуации в Сирии
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 115 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Полигон по утилизации твердых бытовых отходов
В Белореченске уволили директора компании, отвечающей за полигон ТКО
Здание администрации президента Абхазии
Экс-глава МВД Абхазии подал заявление для участия в выборах президента
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Дамаск 29 января
Эйфелева башня в Париже
В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский напомнил о проблеме отказов украинцам во въезде в Израиль
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
В Татарстане построят речной пассажирский теплоход на СПГ
Снегопад и ветер
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле призвали "пятерку" Совбеза ООН подняться над разногласиями
Александр Винник
В парижской больнице отказались комментировать информацию о Виннике
Снегопад в Москве
Московских водителей призвали к осторожности из-за снега
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН
Скоростные экспрессы Ласточка начали курсировать в Казани
Татарстан и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве
«Олдбой» и ещё пять фильмов про месть
"Олдбой" и ещё пять фильмов про месть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ
14:13На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути
14:12Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
Лента новостейМолния