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Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
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РИА Новости

Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

13:07 24.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
Израильтянка Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Осуждённая в РФ израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также приехала в колонию к осуждённой израильтянке в четверг и заявила, что к ней от девушки не поступило никаких просьб по условиям содержания.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
Вчера, 16:40
Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами
"Мы получили информацию от Москальковой, еще находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама девушка, осужденная, не обращалась к президенту (РФ) с просьбой о помиловании, и вот это пока весь процесс тормозит... все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании... Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Это такая ситуация, в данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, намерен ли Путин помиловать Иссахар.
Пресс-секретарь добавил, что просьба о помиловании Иссахар со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху "констатируется с точки зрения де факто, но она не является основанием для действия с точки зрения де-юро".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Вчера, 16:07
Израильтянка Иссахар не жаловалась Москальковой на условия содержания
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
Вчера, 15:16
Мать Иссахар лично попросила Путина вернуть ее дочь домой
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Обсудить 7
Наама ИссахарМосковский областной судДмитрий ПесковВладимир ПутинШереметьево (аэропорт)РоссияИзраильОбщество
Популярные комментарии
Девушка держится прекрасно, даже находясь в тюрьме завоевала симпатии с стороны российских чиновников.
24 января, 13:31
Эрик Джордан
2100010
Израиль выдал достаточно много преступников по просьбе России. Может её бы тоже не помиловали, если бы она украла деньги.
24 января, 13:23
Эрик Джордан
1700010
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