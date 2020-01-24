Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

"Мы получили информацию от Москальковой, еще находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама девушка, осужденная, не обращалась к президенту (РФ) с просьбой о помиловании, и вот это пока весь процесс тормозит... все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании... Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Это такая ситуация, в данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, намерен ли Путин помиловать Иссахар.