Россия направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва в ближайшие дни направит послания лидерам государств – постоянных членов Москва в ближайшие дни направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН с конкретикой по сути инициативы президента РФ Владимира Путина о саммите, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран (пятерки членов Совбеза), которые будут содержать уже больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены вот в эти предстоящие дни. В первой половине следующей недели уже наши визави получат эти послания, получат информацию", - рассказал Песков.

Он также добавил, что Кремль будет с нетерпением ждать реакции других стран.

"Путин адресовал свой призыв, свои инициативы именно для руководителей пятерки, и, конечно, участие всех чрезвычайно важно с точки зрения общего потенциала, сложения усилий для нахождения ответов на те проблемы, которые перед нами стоят. В одиночку мы их решить не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли иметь смысл саммит пятерки в усеченном формате, если часть постоянных членов СБ ООН согласится, а часть нет.