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Россия направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН
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РИА Новости

Россия направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН

13:07 24.01.2020 (обновлено: 13:17 24.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва в ближайшие дни направит послания лидерам государств – постоянных членов СБ ООН с конкретикой по сути инициативы президента РФ Владимира Путина о саммите, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран (пятерки членов Совбеза), которые будут содержать уже больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены вот в эти предстоящие дни. В первой половине следующей недели уже наши визави получат эти послания, получат информацию", - рассказал Песков.
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Он также добавил, что Кремль будет с нетерпением ждать реакции других стран.
"Путин адресовал свой призыв, свои инициативы именно для руководителей пятерки, и, конечно, участие всех чрезвычайно важно с точки зрения общего потенциала, сложения усилий для нахождения ответов на те проблемы, которые перед нами стоят. В одиночку мы их решить не можем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли иметь смысл саммит пятерки в усеченном формате, если часть постоянных членов СБ ООН согласится, а часть нет.
Отвечая на вопрос о том, почему предлагается именно такой состав участников и почему не приглашена, к примеру, Германия, Песков отметил, что сегодня ООН - это единственная универсальная платформа, а Совет безопасности - единственный универсальный механизм, если речь идет о поиске ответов на стоящие перед человечеством вызовы. "Речь идет о таких отцах-основателях", - пояснил он.
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