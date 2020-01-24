В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с главой Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Российский лидер в четверг находился с визитом в Израиле, где он участвовал в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".
"Нет, не удалось. Контакты были субстантивные только с израильским руководством. Со всеми остальными президент имел возможность, скажем так, поприветствовать друг друга, но не более того", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли Путину обсудить какие-то вопросы с Пенсом и Макроном.
Он напомнил, что это был длинный, насыщенный церемониальный день, и само мероприятие не подразумевало возможности какого-то общения.
"А потом президенту предстоял еще переезд в Вифлеем для осуществления контактов с палестинским руководством", - добавил Песков.
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