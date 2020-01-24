В Кремле рассказали об общении Путина в Израиле с Макроном и Пенсом

"Нет, не удалось. Контакты были субстантивные только с израильским руководством. Со всеми остальными президент имел возможность, скажем так, поприветствовать друг друга, но не более того", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли Путину обсудить какие-то вопросы с Пенсом и Макроном.