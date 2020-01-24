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Кремль переадресовал МИД вопрос о деле против дипломатов в Болгарии
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РИА Новости

Кремль переадресовал МИД вопрос о деле против дипломатов в Болгарии

13:06 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о расследовании прокуратуры Болгарии против двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что за информацией лучше обратиться в МИД.
Ранее прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Позже в ведомстве заявили, что из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.
"Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать данную ситуацию.
Следствие утверждает, что гражданин России, имеющий статус дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии, с 2017 года и по настоящее время вел разведывательную деятельность.
По заявлению прокуратуры, вторым подозреваемым оказался также гражданин России с дипломатическим иммунитетом, который является сотрудником торгового представительства РФ в Софии. Расследование, по утверждению прокуратуры, показало, что он собирал разведывательную информацию в период с октября 2018 года по настоящее время.
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