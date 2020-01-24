Кремль переадресовал МИД вопрос о деле против дипломатов в Болгарии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о расследовании прокуратуры В Кремле не располагают информацией о расследовании прокуратуры Болгарии против двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , отметив, что за информацией лучше обратиться в МИД.

Ранее прокуратура Болгарии после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Позже в ведомстве заявили, что из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.

"Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать данную ситуацию.

Следствие утверждает, что гражданин России, имеющий статус дипломата и аккредитованный в Болгарии в качестве первого секретаря консульского отдела посольства РФ в Софии, с 2017 года и по настоящее время вел разведывательную деятельность.