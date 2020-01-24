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В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию
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РИА Новости

В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию

13:06 24.01.2020 (обновлено: 13:08 24.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Общероссийское голосование по изменению Конституции РФ будет не простой формальностью, а голосованием "за" или "против", порядок и сроки его проведения сейчас разрабатываются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.
"Порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены. Они, собственно, сейчас разрабатываются. И, конечно же, своевременно о них станет известно. Но в данном случае мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Мы подчеркивали, что это именно решение президента - устроить это голосование. Хотя де-юре такой необходимости нет. Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование "за" или "против", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Если граждане РФ посчитают нецелесообразным предлагаемые поправки к основному закону страны, то "так и произойдет", отметил Песков.
Комментируя вопрос о том, будет ли голосование проведено до или после подписания поправок президентом и какие юридические последствия оно может иметь, Песков заявил, что не будет "говорить о микромодальностях".
Андрей Клишас
Вчера, 18:43
Группа по Конституции еще обсуждает сроки голосования по поправкам
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент. При этом он пояснил, что в силу вступят только те нормы, за которые проголосуют граждане.
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Конституция РФДмитрий ПесковРоссияПолитика
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