В Кремле рассказали о голосовании по поправкам в конституцию

"Порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены. Они, собственно, сейчас разрабатываются. И, конечно же, своевременно о них станет известно. Но в данном случае мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Мы подчеркивали, что это именно решение президента - устроить это голосование. Хотя де-юре такой необходимости нет. Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование "за" или "против", - сказал Песков журналистам в пятницу.