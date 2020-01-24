Орешкин на новом посту займется экономическими вопросами

"Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении обязанностей, то есть чем будут заниматься новые члены руководства администрации <...> Мы надеемся, до конца дня, ну или в понедельник, соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны. И, таким образом, мы проинформируем вас о том, что будет входить в круг обязанностей Мединского, Козака", — заключил Песков.