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Орешкин на новом посту займется экономическими вопросами
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РИА Новости

Орешкин на новом посту займется экономическими вопросами

13:03 24.01.2020 (обновлено: 13:30 24.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Максим Орешкин
Владимир Путин и Максим Орешкин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Максим Орешкин на посту помощника президента будет заниматься вопросами экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он пояснил, что экс-министру экономического развития поручат те обязанности, которые ранее выполнял помощник президента Андрей Белоусов, ставший первым вице-премьером.
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Помимо Орешкина, в администрацию президента также перешли экс-вице-премьер Дмитрий Козак, ставший заместителем руководителя ведомства, и бывший министр культуры Владимир Мединский, получивший пост помощника президента.
"Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении обязанностей, то есть чем будут заниматься новые члены руководства администрации <...> Мы надеемся, до конца дня, ну или в понедельник, соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны. И, таким образом, мы проинформируем вас о том, что будет входить в круг обязанностей Мединского, Козака", — заключил Песков.
На прошлой неделе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новый кабинет возглавил Михаил Мишустин.
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