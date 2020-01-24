Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

"Говорил уже сам об этом президент, но обсудили региональные дела, конфликтные ситуации. В первую очередь, конечно, президент рассказал о своей поездке недавней в Дамаск. Обсудили сирийские дела, обсудили те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у израильских коллег. Сопоставили позиции по другим темам, поговорили. И двусторонние отношения", - отметил пресс-секретарь главы государства.