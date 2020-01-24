Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о своем визите в Дамаск, они обсудили ситуацию в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера состоялась поездка президента в Израиль. Тема – память о холокосте, память о наших ветеранах, память о блокаде Санкт-Петербурга. Очень теплую церемонию открытия памятника в Иерусалиме устроила израильская сторона", - рассказал Песков.
Вместе с тем, по словам Пескова, состоялись достаточно насыщенные встречи, в первую очередь, с премьер-министром Израиля Нетаньяху.
"Говорил уже сам об этом президент, но обсудили региональные дела, конфликтные ситуации. В первую очередь, конечно, президент рассказал о своей поездке недавней в Дамаск. Обсудили сирийские дела, обсудили те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у израильских коллег. Сопоставили позиции по другим темам, поговорили. И двусторонние отношения", - отметил пресс-секретарь главы государства.