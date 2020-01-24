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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T13:11+0300
https://ria.ru/20200124/1563821819.html
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
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РИА Новости

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

13:03 24.01.2020 (обновлено: 13:11 24.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти"
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о своем визите в Дамаск, они обсудили ситуацию в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера состоялась поездка президента в Израиль. Тема – память о холокосте, память о наших ветеранах, память о блокаде Санкт-Петербурга. Очень теплую церемонию открытия памятника в Иерусалиме устроила израильская сторона", - рассказал Песков.
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Вместе с тем, по словам Пескова, состоялись достаточно насыщенные встречи, в первую очередь, с премьер-министром Израиля Нетаньяху.
"Говорил уже сам об этом президент, но обсудили региональные дела, конфликтные ситуации. В первую очередь, конечно, президент рассказал о своей поездке недавней в Дамаск. Обсудили сирийские дела, обсудили те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у израильских коллег. Сопоставили позиции по другим темам, поговорили. И двусторонние отношения", - отметил пресс-секретарь главы государства.
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Война в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияВ мире
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