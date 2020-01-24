Путин в пятницу проведет встречу с главой "Россетей" Ливинским

"Вы знаете, что президент также традиционно в конце года и в начале следующего года встречается и с главами таких структурных системообразующих организаций и компаний. Сегодня будет одна из встреч этой серии. Сегодня ему Павел Ливинский доложит о том, как работала в течение года компания "Россети", - сказал Песков журналистам.