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Путин в пятницу проведет встречу с главой "Россетей" Ливинским
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РИА Новости

Путин в пятницу проведет встречу с главой "Россетей" Ливинским

13:02 24.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой "Россетей" Павлом Ливинским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что президент также традиционно в конце года и в начале следующего года встречается и с главами таких структурных системообразующих организаций и компаний. Сегодня будет одна из встреч этой серии. Сегодня ему Павел Ливинский доложит о том, как работала в течение года компания "Россети", - сказал Песков журналистам.
Вывеска компании Россети
09:46
Ъ: "Россети" хотят списать долги ряда энергосбытовых компаний Кавказа
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Павел ЛивинскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияЭкономика
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