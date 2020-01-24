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Украина начала "виртуальный реверс" газа из Польши
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РИА Новости

Украина начала "виртуальный реверс" газа из Польши

13:02 24.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Поставки газа из Польши на Украину по "виртуальному реверсу" начались в январе, скоро ожидается их начало из Словакии и Венгрии, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в пятницу.

"Только 1 января "Оператор ГТС Украины" подписал прямые соглашения с операторами ГТС смежных стран ЕС, которые (соглашения – ред.) базируются на европейских подходах и принципах. Уже сегодня эти новые возможности активно используются украинскими трейдерами. Например, уже начались поставки газа из Польши путем замещения (виртуальный реверс) через ГИС Дроздовичи", - написал Макогон в Facebook.

По его словам, Украина до истечения срока предыдущего контракта с РФ на транзит газа не могла использовать "виртуальный реверс" и была вынуждена физически перекачивать все объемы газа в Польшу через Дроздовичи, и закачивать нужные объемы назад через пункт Германовичи.
"Соответственно, это требовало затрат на прокачку газа, но и самое главное - мы были ограничены техническими возможностями трубопровода Германовичи. Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путём "виртуального реверса" импортировать весь объём газа, который физически идёт из Украины в Польшу (сейчас это 9 миллионов кубометров в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 миллионов кубометров)", - сообщил Макогон.
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По его словам, импорт из Польши включает в себя и перекачку газа с польского LNG-терминала. "То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путём "виртуального реверса" до 9 миллионов кубометров в сутки или 3,3 миллиарда кубометров газа с польского терминала", - отметил Макогон. По его словам, физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 миллиарда кубометров в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 миллиардов кубов в год.
"Ожидаем, что в ближайшее время "виртуальный реверс" откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - сообщил Макогон.
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Сергей МакогонОператор ГТС УкраиныПольшаСловакияВенгрияУкраинаВ мире
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