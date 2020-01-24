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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-24T12:57+0300
https://ria.ru/20200124/1563821435.html
Россия зафиксировала 115 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156070/91/1560709175_0:42:2000:1167_1036x0_80_0_0_7ccfd7ce6c5cccdb8012cc28ce456bc7.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 115 нарушений перемирия в Сирии за сутки

12:57 24.01.2020
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 115 нарушений, Турция - 111, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 115 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 67, Идлиб – 23, Латакия – 16, Хама – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано 111 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 62, Идлиб – 37, Латакия – шесть, Хама – шесть", - говорится в бюллетене.
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
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В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Саджрии провинции Хасеке, где выдал 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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