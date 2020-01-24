Россия зафиксировала 115 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 115 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 67, Идлиб – 23, Латакия – 16, Хама – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано 111 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 62, Идлиб – 37, Латакия – шесть, Хама – шесть", - говорится в бюллетене.

В течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в Саджрии провинции Хасеке, где выдал 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.