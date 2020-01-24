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В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме
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РИА Новости

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

12:54 24.01.2020 (обновлено: 13:31 24.01.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Чите задержали мужчину, который жил с четырьмя детьми в заброшенном доме, сообщается на сайте Следственного комитета.
СК и краевая прокуратура начали проверку после того, как местный общественник рассказал о семье, которая живет в аварийном доме в Ингодинском районе города. Как выяснили следователи, это 37-летний мужчина и четверо детей: мальчики шести, десяти и 12 лет и пятилетняя девочка.
В ведомстве отмечают, что дети жили в антисанитарных условиях, у них практически не было зимней одежды и еды, они не ходят ни в школу, ни в детский сад. В доме, где их нашли, не было отопления и электричества.
По данным следствия, отец детей находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, как рассказали в управлении ФСИН по Забайкалью, в начале прошлого года его судили за хранение наркотиков и приговорили к исправительным работам. Суд назначил ему 320 часов, но мужчина отработал только 104 и скрылся.
"Мужчина сегодня задержан и водворен в следственный изолятор", — заявили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Они полагают, что нарушение прав детей стало результатом ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов системы профилактики, и намерены дать оценку их действиям.
Детей отправили в социально-реабилитационное учреждение, им окажут психологическую, медицинскую и материальную помощь. Полиция также разыскивает их мать, которая, как сообщалось, бросила семью некоторое время назад.
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