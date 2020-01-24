В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Одна из главных достопримечательностей Парижа будет закрыта для посетителей в пятницу из-за национальной забастовки против предложенной властями страны пенсионной реформы.

Twitter. "По причине национальной забастовки я сегодня закрыта", - сообщается в официальном аккаунте Эйфелевой башни

Тем не менее, площадка вокруг башни будет доступна для посетителей бесплатно.

Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.