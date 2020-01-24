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В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки
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РИА Новости

В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

12:52 24.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Одна из главных достопримечательностей Парижа будет закрыта для посетителей в пятницу из-за национальной забастовки против предложенной властями страны пенсионной реформы.
"По причине национальной забастовки я сегодня закрыта", - сообщается в официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter.
Париж
07:48
Проект пенсионной реформы представят на заседании французского кабмина
Тем не менее, площадка вокруг башни будет доступна для посетителей бесплатно.
Пятого декабря 2019 года во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. Проект закона о пенсионной реформе будет внесен на рассмотрение французского парламента в феврале.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
11 января, 18:40
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
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Эйфелева башняФранцияПарижВ мире
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