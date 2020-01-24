СМИ назвали компании, чьи акции растут на фоне смены правительства

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Акции нескольких российских компаний могут показать дальнейший рост на рынке после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg.
Опрошенные агентством аналитики спрогнозировали рост акций "Детского мира" из-за увеличений пособий и материнского капитала. За прошлую неделю они выросли на 11%, и такая тенденция может продолжиться.
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Помимо этого, дальнейший рост может показать и ретейлер "Магнит", акции которого уже подорожали на 8% на фоне ставок на рост доходов населения.
Аналитики также предполагают, что могут показать рост акции Тинькофф банк (ТКС Group Holding) и Сбербанка. Это связано с увеличением социальных расходов, которые могут помочь "улучшить показатели погашения кредитов для розничных банков".
В рейтинг наиболее перспективных компаний попал и Магнитогорский металлургический комбинат, чьи бумаги могут показать рост на фоне реализации строительных проектов.