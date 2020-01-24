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ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала
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РИА Новости

ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала

12:48 24.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд России подготовил документы для обеспечения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, проект об изменении в закон о материнском капитале, сообщил председатель правления ПФР Максим Топилин.
Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.
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"Пенсионный фонд уже подготовил документы, которые необходимы для обеспечения послания, подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском (семейном) капитале. Он сейчас находится в министерстве", - сказал Топилин на встрече с коллективом фонда.
По его словам, технология его проведения через поправки к одному из законопроектов, уже принятых в первом чтении Госдумой, может позволить решить эту задачу в течение месяца.
Топилин добавил, что ПФР максимально подготовит отделения для выдачи маткапитала на первого и второго детей. "Нам придётся даже... по отдельным историям фактически увеличивать размер материнского капитала без присутствия человека", - сказал он, отметив, что система должна справиться с большим количеством обращений.
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Пенсионный фонд РФГосдума РФМаксим ТопилинВладимир ПутинРоссияОбщество
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