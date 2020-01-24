Роспотребнадзор рассказал об оснащении для выявления коронавируса

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все организации Все организации Роспотребнадзора оснащены необходимым оборудованием для выявления нового коронавируса , распространенного в Китае , сообщила пресс-служба ведомства.

"В настоящее время все организации Роспотребнадзора оснащены необходимым оборудованием и обеспечены квалифицированными сотрудниками для комплексного проведения диагностических исследований с целью выявления нового коронавируса", - говорится в сообщении.

В пятницу Роспотребнадзор провел семинар для своих сотрудников по вопросам организации лабораторной диагностики коронавируса, в том числе сотрудникам ведомства рассказали о новых тест-системах для выявления инфекции, уточнили в пресс-службе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.