Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T12:45+0300
https://ria.ru/20200124/1563820802.html
Роспотребнадзор рассказал об оснащении для выявления коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156381/58/1563815826_0:339:3039:2048_1036x0_80_0_0_163c12918f940dc1fdf59d1b89c0b46c.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал об оснащении для выявления коронавируса

12:45 24.01.2020
371
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока
Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все организации Роспотребнадзора оснащены необходимым оборудованием для выявления нового коронавируса, распространенного в Китае, сообщила пресс-служба ведомства.
"В настоящее время все организации Роспотребнадзора оснащены необходимым оборудованием и обеспечены квалифицированными сотрудниками для комплексного проведения диагностических исследований с целью выявления нового коронавируса", - говорится в сообщении.
В пятницу Роспотребнадзор провел семинар для своих сотрудников по вопросам организации лабораторной диагностики коронавируса, в том числе сотрудникам ведомства рассказали о новых тест-системах для выявления инфекции, уточнили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
08:00
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
120000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайРоссияУханьВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Филиппины отправят назад 135 человек, прибывших из Уханя
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Проживающая в Ухане россиянка рассказала о ситуации из-за коронавируса
В больнице
Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
В Пекине будут штрафовать за повышение цен из-за вспышки коронавируса
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
Вспышка коронавируса: Китай извлек урок из прошлого, США — нет
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Япония подняла уровень опасности поездок в китайскую провинцию Хубэй
Пассажир в защитной маске в аэропорту
Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
ВОЗ рекомендовала Китаю усилить меры эпиднадзора по всей стране
Люди в защитных масках
В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
Аэропорт
Все рейсы из Уханя в Москву отменили из-за вспышки коронавируса
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области подростка заподозрили в избиении отчима трубой
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
Люди в защитных масках на улице Пекина
В граничащем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено случаев коронавируса
Люди в защитных медицинских масках
"Зеленая альтернатива" проведет одиночные пикеты из-за коронавируса
Эйфелева башня в Париже
В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13На Украине задержали мужчину, продавшего почти 60 кг ртути
14:12Лукашенко пригрозил ответить на ограничение Россией ввоза продуктов
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
Лента новостейМолния