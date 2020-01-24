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Лидер иракских шиитов призвал закрыть все американские военные базы
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РИА Новости

Лидер иракских шиитов призвал закрыть все американские военные базы

12:38 24.01.2020
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© AP Photo / Karim KadimМуктада ас-Садр
Муктада ас-Садр
© AP Photo / Karim Kadim
Муктада ас-Садр . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал к закрытию всех американских военных баз на территории Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление политика.
Согласно заявлению ас-Садра, будут предприняты попытки использовать все мирные, политические и экономические средства для закрытия всех американских военных баз в Ираке, штабов американских охранных компаний и иракского воздушного пространства для американской военной авиации.
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В пятницу в иракской столице Багдаде по призыву ас-Садра проходит демонстрация против американского присутствия.
Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.
Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.
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Муктада ас-СадрКасем СулейманиДональд ТрампИракСШАВ мире
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