Лидер иракских шиитов призвал закрыть все американские военные базы

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал к закрытию всех американских военных баз на территории Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление политика.

Согласно заявлению ас-Садра, будут предприняты попытки использовать все мирные, политические и экономические средства для закрытия всех американских военных баз в Ираке, штабов американских охранных компаний и иракского воздушного пространства для американской военной авиации.

В пятницу в иракской столице Багдаде по призыву ас-Садра проходит демонстрация против американского присутствия.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.