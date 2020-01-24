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В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных
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РИА Новости

В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных

12:37 24.01.2020 (обновлено: 13:36 24.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В структуре Министерства природы появится подразделение, которое будет заниматься проблемой приютов для животных, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов после встречи с представителем министерства.
"Они осознают, что эта проблема крайне серьезная и у них в высокой степени готовности находится вопрос по организации структурных подразделений внутри министерства", — сказал Бурматов.
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По словам депутата, внутри одного из существующих департаментов появится один или два отдела.
Он отметил также, что Генеральная прокуратура уже начала проверять, как регионы исполняют нормы закона по созданию приютов для животных.
Ранее Бурматов сообщил РИА Новости, что возглавляемый им комитет изучил ситуацию с приютами для животных, выяснилось, что страна обеспечена ими лишь на 20% от необходимого количества.
С 1 января в силу вступили положения Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФГосдума РФВладимир БурматовРоссияОбщество
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