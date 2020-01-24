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Филиппины отправят назад 135 человек, прибывших из Уханя
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РИА Новости

Филиппины отправят назад 135 человек, прибывших из Уханя

12:34 24.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все 135 человек, прибывшие в филиппинский город Калибо в четверг из китайского Уханя, вернутся в КНР в понедельник на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает портал GMA News со ссылкой на совет по гражданской авиации страны.
Как ожидается, для отправки пассажиров в Ухань филиппинские авиакомпании организуют четыре рейса. Как заявил официальный представитель совета по гражданской авиации, ни у одного из 135 человек, прибывших в Калибо, не отмечено симптомов нового типа коронавируса.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
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