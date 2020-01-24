Филиппины отправят назад 135 человек, прибывших из Уханя

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине

Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине

Как ожидается, для отправки пассажиров в Ухань филиппинские авиакомпании организуют четыре рейса. Как заявил официальный представитель совета по гражданской авиации, ни у одного из 135 человек, прибывших в Калибо, не отмечено симптомов нового типа коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.