В Ярославле госпитализировали трех пострадавших в ДТП с автобусами

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Медики госпитализировали троих из 16 пострадавших в ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле, сообщила журналистам директор клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко.
Ранее УМВД по региону сообщило, что ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Столкнулись два автобуса "Лиаз" и автомобиль. По уточненным данным, один человек погиб, в больницу самостоятельно обратились 11 человек, еще пятерых доставили на машинах скорой помощи. В соцсетях и СМИ появилось видео аварии. На нем видно, как на перекрестке на большой скорости один автобус врезается в другой, и тот толкает легковушку. Один автобус вместе с легковушкой въезжают в стену здания, второй автобус вылетает на разделительную полосу, снося светофорный столб, и продолжает движение на высокой скорости.
"Основной характер травм: ссадины, ушибы, растяжения. Пока госпитализированы трое. Проводятся дальнейшие обследования, по предварительным диагнозам, у всех состояние средней степени тяжести. Тяжелого состояния ни у кого не выявлено. В дальнейшем будут проводиться дообследования, и информация будет уточняться по количеству госпитализированных", - сказала Даниленко, отметив, что детей среди пострадавших нет.
Представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что погибший – мужчина, пассажир одного из автобусов. "Его личность устанавливается, также будет установлена причина смерти", - сказала собеседница агентства.