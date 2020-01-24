В Ярославле госпитализировали трех пострадавших в ДТП с автобусами

"Основной характер травм: ссадины, ушибы, растяжения. Пока госпитализированы трое. Проводятся дальнейшие обследования, по предварительным диагнозам, у всех состояние средней степени тяжести. Тяжелого состояния ни у кого не выявлено. В дальнейшем будут проводиться дообследования, и информация будет уточняться по количеству госпитализированных", - сказала Даниленко, отметив, что детей среди пострадавших нет.