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В Ярославле госпитализировали трех пострадавших в ДТП с автобусами
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РИА Новости

В Ярославле госпитализировали трех пострадавших в ДТП с автобусами

12:28 24.01.2020
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© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса в Ярославле
Место ДТП с участием автобуса в Ярославле
© Фото : страница "Подслушано у водителей | Ярославль" во ВКонтакте
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Медики госпитализировали троих из 16 пострадавших в ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле, сообщила журналистам директор клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко.
Ранее УМВД по региону сообщило, что ДТП произошло в 06.52 мск на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская. Столкнулись два автобуса "Лиаз" и автомобиль. По уточненным данным, один человек погиб, в больницу самостоятельно обратились 11 человек, еще пятерых доставили на машинах скорой помощи. В соцсетях и СМИ появилось видео аварии. На нем видно, как на перекрестке на большой скорости один автобус врезается в другой, и тот толкает легковушку. Один автобус вместе с легковушкой въезжают в стену здания, второй автобус вылетает на разделительную полосу, снося светофорный столб, и продолжает движение на высокой скорости.
"Основной характер травм: ссадины, ушибы, растяжения. Пока госпитализированы трое. Проводятся дальнейшие обследования, по предварительным диагнозам, у всех состояние средней степени тяжести. Тяжелого состояния ни у кого не выявлено. В дальнейшем будут проводиться дообследования, и информация будет уточняться по количеству госпитализированных", - сказала Даниленко, отметив, что детей среди пострадавших нет.
Представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что погибший – мужчина, пассажир одного из автобусов. "Его личность устанавливается, также будет установлена причина смерти", - сказала собеседница агентства.
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