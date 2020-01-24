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Голикова рассказала о механизмах для получения россиянами соцпомощи
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РИА Новости

Голикова рассказала о механизмах для получения россиянами соцпомощи

12:27 24.01.2020 (обновлено: 12:55 24.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все механизмы для получения гражданами положенной им социальной помощи должны быть отлажены к 1 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вы знаете, что не так давно мы занялись серьезной работой по анализу информационных систем пенсионного фонда, по возможности оптимизировать эту работу в хорошем смысле этого слова, для того чтобы услуги, предоставляемые пенсионным фондом по всем направлениям, которые он сегодня курирует, были в первую очередь удобны для граждан", - сказала Голикова, представляя нового председателя правления ПФР Максима Топилина коллективу фонда.
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Вице-премьер отметила, что не исключает, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры ПФР, его территориальных отделений.
Она также отметила инициативы президента РФ Владимира Путина по работе с гражданами, которые находятся за чертой бедности. По словам Голиковой, здесь важно взаимодействие ПФР с федеральной налоговой службой, с органами социальной защиты населения.
"Уже к 1 июля 2020 года должны быть отлажены все механизмы, которые позволили бы гражданам подавать заявления и беспрепятственно, в короткие сроки получать положенную им социальную помощь", - добавила Голикова.
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Татьяна ГоликоваПенсионный фонд РФМаксим ТопилинВладимир ПутинРоссияОбщество
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