Голикова рассказала о механизмах для получения россиянами соцпомощи

Вице-премьер отметила, что не исключает, что такого рода работа может привести к оптимизации штатной структуры ПФР, его территориальных отделений.

"Уже к 1 июля 2020 года должны быть отлажены все механизмы, которые позволили бы гражданам подавать заявления и беспрепятственно, в короткие сроки получать положенную им социальную помощь", - добавила Голикова.