Суд отклонил иск к руководителям компании-владельца Rusenergo Fund

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего компании "Энерго финанс", владеющей крупным в прошлом фондом-инвестором российских энергокомпаний Rusenergo Fund, Юрия Деменкова, требовавшего взыскать с ее бывших контролирующих лиц более 36 миллиардов рублей.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, Деменков подал сразу два заявления - о взыскании с экс-руководителей и владельцев "Энерго финанса" убытков в указанном размере и заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности. Суд оставил без удовлетворения оба заявления.
Представители ответчиков-физлиц, которые в разные периоды с 2009 по 2016 годы были гендиректорами компании-должника, на заседании в пятницу заявили, что у их доверителей не возникла обязанность заявить о несостоятельности компании, в нарушении которой обвиняет ответчиков конкурсный управляющий. Представитель Мезина, в частности, отметил, что "ВТБ не стал бы давать кредиты банкроту". По мнению ответчиков, к банкротству привела неудачная конъюнктура рынка.
Представитель ВБРР, который владел 19% "Энерго финанса", заявил, что банк не мог давать обязательные для исполнения указания и поэтому не был контролирующим компанию лицом. Такую же позицию занял представитель кипрских компаний. В то же время представители кредиторов поддержали требования Деменкова. "Виновных найти не можем, имущества нет", - посетовал юрист "Россетей".
Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по собственному заявлению ООО "Энерго финанс" признал компанию банкротом. Временный управляющий Сергей Владимиров сообщил тогда в суде, что единственное имущество должника - более 50 миллионов акций Rusenergo Fund (100%). Впоследствии принадлежавшие Rusenergo Fund акции российских энергетических компаний были изъяты в рамках исполнительного производства по заявлению ВТБ. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года взыскал с Rusenergo Fund в пользу ВТБ 60 миллиардов рублей долга по кредитному договору от 15 февраля 2008 года.
На момент введения наблюдения в мае 2015 года признаваемая должником задолженность составляла около 36,2 миллиарда рублей. За время банкротства в реестр были включены требования четырех кредиторов – ФСК (в размере 21,5 миллиарда рублей), "Русгидро" (11,4 миллиарда), "Россетей" (2,7 миллиарда), МОЭСК (770 миллионов рублей).
Rusenergo Fund был создан финкорпорацией "Открытие" для выкупа акций миноритариев РАО "ЕЭС России", недовольных реформой электроэнергетики. Привлеченные фондом средства он инвестировал в акции электрогенерирующих и электросетевых компаний РФ, в том числе "Интер РАО ЕЭС", "Ленэнерго", "Мосэнерго", "Россети", "Э.ОН Россия", "Энел Россия" и других.