Суд отклонил иск к руководителям компании-владельца Rusenergo Fund

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление конкурсного управляющего компании "Энерго финанс", владеющей крупным в прошлом фондом-инвестором российских энергокомпаний Rusenergo Fund, Юрия Деменкова, требовавшего взыскать с ее бывших контролирующих лиц более 36 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, Деменков подал сразу два заявления - о взыскании с экс-руководителей и владельцев "Энерго финанса" убытков в указанном размере и заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности. Суд оставил без удовлетворения оба заявления.

Представители ответчиков-физлиц, которые в разные периоды с 2009 по 2016 годы были гендиректорами компании-должника, на заседании в пятницу заявили, что у их доверителей не возникла обязанность заявить о несостоятельности компании, в нарушении которой обвиняет ответчиков конкурсный управляющий. Представитель Мезина, в частности, отметил, что "ВТБ не стал бы давать кредиты банкроту". По мнению ответчиков, к банкротству привела неудачная конъюнктура рынка.

Представитель ВБРР, который владел 19% "Энерго финанса", заявил, что банк не мог давать обязательные для исполнения указания и поэтому не был контролирующим компанию лицом. Такую же позицию занял представитель кипрских компаний. В то же время представители кредиторов поддержали требования Деменкова. "Виновных найти не можем, имущества нет", - посетовал юрист "Россетей".

Арбитражный суд Москвы в январе 2016 года по собственному заявлению ООО "Энерго финанс" признал компанию банкротом. Временный управляющий Сергей Владимиров сообщил тогда в суде, что единственное имущество должника - более 50 миллионов акций Rusenergo Fund (100%). Впоследствии принадлежавшие Rusenergo Fund акции российских энергетических компаний были изъяты в рамках исполнительного производства по заявлению ВТБ. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года взыскал с Rusenergo Fund в пользу ВТБ 60 миллиардов рублей долга по кредитному договору от 15 февраля 2008 года.

На момент введения наблюдения в мае 2015 года признаваемая должником задолженность составляла около 36,2 миллиарда рублей. За время банкротства в реестр были включены требования четырех кредиторов – ФСК (в размере 21,5 миллиарда рублей), "Русгидро" (11,4 миллиарда), "Россетей" (2,7 миллиарда), МОЭСК (770 миллионов рублей).