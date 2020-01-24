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У жителя Смоленской области нашли автоматы Калашникова и гранаты
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РИА Новости

У жителя Смоленской области нашли автоматы Калашникова и гранаты

12:23 24.01.2020
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CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная гранатаГраната
Граната
CC BY-SA 3.0 / Stanislav S. Yanchenko / Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната
Граната. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Житель Смоленской области стал фигурантом уголовного дела об организации подпольной мастерской по переделке охолощенного оружия в боевое: при обыске у него изъят целый арсенал, в том числе 14 гранат, автоматы Калашникова и снайперская винтовка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, житель Смоленской области в одной из малонаселенных деревень организовал нелегальную мастерскую, где переделывал охолощенное оружие в боевое.
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"При обыске изъято шесть автоматов Калашникова, восемь карабинов, три винтовки, одна из которых снайперская, охотничье ружье, пистолет и револьвер системы Наган. Часть оружия с признаками переделки. Также изъято 14 гранат времен Великой Отечественной войны, около двух килограммов пороха, два взрывателя и около 4 тысяч боеприпасов различного калибра. Кроме того, обнаружены токарный и сверлильный станки", - сказала Волк.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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Ирина ВолкМВД РФСмоленская областьПроисшествия
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