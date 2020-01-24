У жителя Смоленской области нашли автоматы Калашникова и гранаты

"При обыске изъято шесть автоматов Калашникова, восемь карабинов, три винтовки, одна из которых снайперская, охотничье ружье, пистолет и револьвер системы Наган. Часть оружия с признаками переделки. Также изъято 14 гранат времен Великой Отечественной войны, около двух килограммов пороха, два взрывателя и около 4 тысяч боеприпасов различного калибра. Кроме того, обнаружены токарный и сверлильный станки", - сказала Волк.