В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший заместитель главы генштаба Турции Мухаррем Кёсе приговорен к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает телеканал Haberturk.
Вместе с Кёсе к пожизненному тюремному сроку приговорен еще один бывший высокопоставленный сотрудник генштаба Хайреттин Калдырымджи.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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