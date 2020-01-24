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В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба
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РИА Новости

В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба

12:19 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бывший заместитель главы генштаба Турции Мухаррем Кёсе приговорен к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает телеканал Haberturk.
Вместе с Кёсе к пожизненному тюремному сроку приговорен еще один бывший высокопоставленный сотрудник генштаба Хайреттин Калдырымджи.
Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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