Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все граждане, приезжающие в Россию из Китайской Народной Республики с ОРВИ, изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на все возможные возбудители инфекции, в том числе коронавирусную, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.