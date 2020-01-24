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Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют
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РИА Новости

Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют

12:19 24.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в аэропорту
Пассажир в защитной маске в аэропорту
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир в защитной маске в аэропорту . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Все граждане, приезжающие в Россию из Китайской Народной Республики с ОРВИ, изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на все возможные возбудители инфекции, в том числе коронавирусную, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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