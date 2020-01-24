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В Пекине будут штрафовать за повышение цен из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

В Пекине будут штрафовать за повышение цен из-за вспышки коронавируса

12:13 24.01.2020 (обновлено: 12:29 24.01.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Власти Пекина намерены серьезно наказывать тех, кто во время вспышки нового типа коронавируса будет завышать цены на товары личной защиты от инфекций, включая маски и средства для дезинфекции, нарушителей ждет штраф от 500 тысяч юаней (72,4 тысячи долларов) до 3 миллионов юаней (430 тысяч долларов) и лишение лицензии.
В рамках мер по реагированию на вспышку нового типа коронавируса и увеличением случаев заражения в китайской столице, управление Пекина по контролю и регулированию рынка разработало план по сохранению стабильного положения на рынке и контролю за ценами на товары, необходимые для профилактики распространения заболевания, в том числе индивидуальные защитные маски, лекарства, дезинфицирующие растворы.
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Как сообщили в управлении, к настоящему моменту в разные районы города направлено 102 инспекционные группы, которые проверяют цены в магазинах, аптеках, на рынках. Предварительные итоги проверки показали, что в целом цены остаются стабильными, однако был выявлен ряд случаев, когда на товары не было четко обозначенной цены. По этим случаям ведется расследование.
Власти опубликовали множество предупреждений гражданам о необходимости повышать чувство социальной ответственности и усиливать контроль за стабильностью цен на рынке. Власти призвали население быть бдительными и, если они заметят нарушения, немедленно сообщать по телефону горячей линии.
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В магазинах и аптеках китайской столицы еще с начала недели наблюдалась нехватка защитных масок, их, как и противовирусные препараты и витамины, стали скупать все и в больших количествах после сообщений, что случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в Пекине. На фоне общей паники некоторые предприниматели решили подзаработать на востребованном товаре, завысив цены, однако власти оперативно отреагировали на эти действия.
По последним данным, вирус унес жизни 26 человек в Китае.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоПекинКитайВ мире
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