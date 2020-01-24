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РИА Наука
2020-01-24T12:58+0300
https://ria.ru/20200124/1563819386.html
Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/80/1563818061_0:0:1440:810_1036x0_80_0_0_4ddb12ec70bd8b56499a3054dad89c88.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды

12:09 24.01.2020 (обновлено: 12:58 24.01.2020)
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© Фото : Gabriel Pérez, SMM (IAC)Так в представлении художника выглядят взрывы сверхновых первых массивных звезд, в результате которых сформировалась звезда J0815+4729
Так в представлении художника выглядят взрывы сверхновых первых массивных звезд, в результате которых сформировалась звезда J0815+4729
© Фото : Gabriel Pérez, SMM (IAC)
Так в представлении художника выглядят взрывы сверхновых первых массивных звезд, в результате которых сформировалась звезда J0815+4729
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Астрономы из США, Испании и Великобритании обнаружили в атмосфере одной из самых древних звезд необычно много кислорода, а также углерода и азота. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Кислород — третий по распространенности элемент во Вселенной после водорода и гелия и основной элемент земной коры. Это химическая основа жизни на Земле, он необходим для дыхания и входит в состав молекул, из которых построены все организмы.
В ранней Вселенной кислорода не было — он сформировался в результате ядерных реакций, происходящих глубоко в недрах массивных звезд (массой в 10 раз больше солнечной).
Изучение истории появления кислорода и других элементов ранней Вселенной требует наблюдений за самыми древними, или, как говорят астрономы, "примитивными" звездами, расположенными на дальних окраинах нашей Галактики, в так называемом галактическом гало.
Международная команда астрономов из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), Института астрофизики Канарских островов (Испания) и Кембриджского университета (Великобритания) изучала атмосферу одной из самых старых и наиболее бедных элементами "примитивных" звезд — J0815+4729, которая находится в более чем пяти тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Рыси.
Сделать открытие помог эшелле-спектрометр высокого разрешения HIRES обсерватории Кека на Гавайских островах. Пятичасовое наблюдение позволило ученым измерить содержание 16 элементов в атмосфере звезды.
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"Звезды, подобные J0815+4729, называют звездами гало, — приводятся в пресс-релизе обсерватории слова одного из авторов исследования, астрофизика Калифорнийского университета Адама Бургассера (Adam Burgasser). — Это связано с их примерно сферическим распределением вокруг Млечного пути, в отличие от плоского диска более молодых звезд, включая Солнце".
"Примитивный состав звезды указывает на то, что она сформировалась в течение первых сотен миллионов лет после Большого взрыва, возможно — из материала первых сверхновых Млечного пути", — добавляет Джонай Гонсалес Эрнандес (Jonay González Hernández), ведущий автор исследования из Канарского института астрофизики.
Данные HIRES показали весьма необычный химический состав атмосферы звезды. В ней очень много углерода, азота и кислорода — соответственно 10, 8 и 3 процента от количества этих элементов на Солнце. Но остальных элементов, включая кальций и железо, очень мало — лишь около одной миллионной от солнечных значений.
Пока что астрономам известно лишь несколько столь же древних звезд, как J0815+4729. Все они находятся в гало Млечного Пути, но ни у одной нет таких же огромных запасов углерода, азота и кислорода по сравнению с содержанием железа.
Результаты исследования свидетельствуют, что кислород и другие важные элементы образуются во Вселенной в результате взрывов сверхновых первых поколений звезд.
"Тридцать лет назад мы начали изучать присутствие кислорода в самых старых звездах нашей галактики. Предварительные результаты уже указывали на то, что этот элемент был произведен в огромных количествах в первых поколениях сверхновых. Однако мы не могли себе даже представить, что найдем столь впечатляющий пример обогащения кислородом, как и у этой звезды", — отмечает Рафаэль Реболо (Rafael Rebolo), директор Института астрофизики Канарских островов.
Концептуальная схема исследования. Различные тяжелые металлы с уникальными сигнатурами длин волн образуются при взрыве после слияния двойных нейтронных звезд. Эти металлы затем включаются во вновь формирующиеся звезды, где сегодня наблюдаются их подписи
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