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Культура
2020-01-24T17:32+0300
https://ria.ru/20200124/1563819330.html
Faith No More дадут концерт в поддержку жертв пожаров в Австралии
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РИА Новости

Faith No More дадут концерт в поддержку жертв пожаров в Австралии

17:32 24.01.2020
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© Фото предоставлено Концертным агентством "Мельница"Faith No More
Faith No More
© Фото предоставлено Концертным агентством "Мельница"
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Группа Faith No More добавила еще один концерт к своему гастрольному турне по Великобритании, чтобы собрать средства для жертв лесных пожаров в Австралии, сообщает NME.
Дополнительное выступление состоится в Манчестере 9 июня. Все доходы пойдут благотворительному фонду WIRES, который занимается спасательными операциями, и волонтерской пожарной организации CFS.
"У нас сердце разрывается от новостей о том, что происходит сейчас в Австралии. Очень сложно осознать масштаб нанесенного ущерба. Надеюсь, этот маленький вклад с нашей стороны позволит хоть немного изменить ситуацию", — написала группа в своем аккаунте в Facebook.
Несмотря на то, что это будут первые гастроли коллектива в Великобритании за последние пять лет, клавишник Родди Боттум уточнил, что они не будут играть на них новую музыку.
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КультураFaith No MoreМузыкаНовости культурыВеликобританияМассачусетсАвстралия
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