Faith No More дадут концерт в поддержку жертв пожаров в Австралии

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Группа Faith No More добавила еще один концерт к своему гастрольному турне по Великобритании, чтобы собрать средства для жертв лесных пожаров в Австралии, сообщает NME.
Дополнительное выступление состоится в Манчестере 9 июня. Все доходы пойдут благотворительному фонду WIRES, который занимается спасательными операциями, и волонтерской пожарной организации CFS.
"У нас сердце разрывается от новостей о том, что происходит сейчас в Австралии. Очень сложно осознать масштаб нанесенного ущерба. Надеюсь, этот маленький вклад с нашей стороны позволит хоть немного изменить ситуацию", — написала группа в своем аккаунте в Facebook.
Несмотря на то, что это будут первые гастроли коллектива в Великобритании за последние пять лет, клавишник Родди Боттум уточнил, что они не будут играть на них новую музыку.