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Нетаньяху заявил, что Иран скрывал информацию по крушению Boeing
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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что Иран скрывал информацию по крушению Boeing

12:00 24.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Иран сразу знал, что это его силы сбили самолёт "Международных авиалиний Украины", но скрывал эту информацию.
"Иран с первого момента знал, что его силы сбили ваш самолёт. Они попытались скрыть это, они скрыли это на 48 часов, пока они не были вынуждены признать это. Я думаю, это многое говорит о том, какой это режим ", - сказал Нетаньяху.
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22 января, 04:40
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"Наши страны - две демократии, желающие видеть будущее с сотрудничеством, технологическим обменом, туризмом", - добавил он.
"Я также надеюсь обсудить с вами то, как мы можем противостоять силам и режимам, которые угрожают нашей общей цивилизации и нашему общему будущему", - заявил глава правительства Израиля.
Президент Украины Владимир Зеленский
20 января, 19:46
Зеленский обсудил с иранским спецпредставителем крушение Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИранВ мире
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