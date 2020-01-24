Нетаньяху заявил, что Иран скрывал информацию по крушению Boeing

"Иран с первого момента знал, что его силы сбили ваш самолёт. Они попытались скрыть это, они скрыли это на 48 часов, пока они не были вынуждены признать это. Я думаю, это многое говорит о том, какой это режим ", - сказал Нетаньяху.

"Наши страны - две демократии, желающие видеть будущее с сотрудничеством, технологическим обменом, туризмом", - добавил он.

"Я также надеюсь обсудить с вами то, как мы можем противостоять силам и режимам, которые угрожают нашей общей цивилизации и нашему общему будущему", - заявил глава правительства Израиля.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.