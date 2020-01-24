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Московских водителей призвали к осторожности из-за снега
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РИА Новости

Московских водителей призвали к осторожности из-за снега

11:58 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Водителей попросили быть осторожнее за рулем автомобиля из-за гололеда и снега в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега.
Снег в Москве
Вчера, 15:20
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"В разных районах Москвы мокрый снег будет идти весь день и, возможно, ночь. На дорогах скользко, накат, местами гололед. Осторожнее за рулем", - говорится в сообщении.
В ЦОДД уточнили, что до 19 часов движение в центре и на вылетных будет плотным, поэтому лучше воспользоваться метро, МЦД и МЦК.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Московское центральное кольцо (МЦК)Центр "Фобос"МоскваОбщество
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