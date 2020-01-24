Московских водителей призвали к осторожности из-за снега

Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве

Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве

"В разных районах Москвы мокрый снег будет идти весь день и, возможно, ночь. На дорогах скользко, накат, местами гололед. Осторожнее за рулем", - говорится в сообщении.

В ЦОДД уточнили, что до 19 часов движение в центре и на вылетных будет плотным, поэтому лучше воспользоваться метро, МЦД и МЦК.