Московских водителей призвали к осторожности из-за снега

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Водителей попросили быть осторожнее за рулем автомобиля из-за гололеда и снега в Москве, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидается облачная погода, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега.
"В разных районах Москвы мокрый снег будет идти весь день и, возможно, ночь. На дорогах скользко, накат, местами гололед. Осторожнее за рулем", - говорится в сообщении.
В ЦОДД уточнили, что до 19 часов движение в центре и на вылетных будет плотным, поэтому лучше воспользоваться метро, МЦД и МЦК.