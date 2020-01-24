Нижегородского борца с коррупцией заподозрили во взяточничестве

"Это был первый транш из ранее обговоренной суммы взятки в размере 200 тысяч рублей, за которую полицейский намеревался не привлекать гражданина к предусмотренной законом ответственности в рамках проводимой им процессуальной проверки по факту правонарушения в сфере экономической деятельности", - говорится в сообщении регионального СУСК.