Нижегородского борца с коррупцией заподозрили во взяточничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Оперуполномоченный отдела противодействия коррупции в Нижнем Новгороде задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, вечером 22 января около остановки общественного транспорта "Гостиница Заречная" в Нижнем Новгороде по поручению подозреваемого - оперуполномоченного отделения № 1 Автозаводского района отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду - посредник получил взятку в 100 тысяч рублей.
"Это был первый транш из ранее обговоренной суммы взятки в размере 200 тысяч рублей, за которую полицейский намеревался не привлекать гражданина к предусмотренной законом ответственности в рамках проводимой им процессуальной проверки по факту правонарушения в сфере экономической деятельности", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что действия полицейского пресекли следователи СК совместно с коллегами из отдела собственной безопасности ГУ МВД по Нижегородской области.
"Подозреваемый задержан. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - указано в сообщении.
По информации ГУ МВД по Нижегородской области, подозреваемого уволят из органов внутренних дел.
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