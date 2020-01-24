Япония подняла уровень опасности поездок в китайскую провинцию Хубэй

Таким образом рекомендация японского МИД отказаться от поездок теперь действует не только для города Ухань, где отмечается наибольшее число зараженных, но и на всю китайскую провинцию. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

"Мы взаимодействуем с властями Китая на различных уровнях", - цитирует телеканал NHK слова министра относительно сбора информации о вирусе.

В Японии к настоящему времени было зафиксировано два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее китайский Ухань.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.