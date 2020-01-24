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Япония подняла уровень опасности поездок в китайскую провинцию Хубэй
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РИА Новости

Япония подняла уровень опасности поездок в китайскую провинцию Хубэй

11:53 24.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 24 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что власти страны повысили уровень опасности для поездок в китайскую провинцию Хубэй, центром которой является город Ухань, в связи с распространением коронавируса нового типа.
Таким образом рекомендация японского МИД отказаться от поездок теперь действует не только для города Ухань, где отмечается наибольшее число зараженных, но и на всю китайскую провинцию. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.
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"Мы взаимодействуем с властями Китая на различных уровнях", - цитирует телеканал NHK слова министра относительно сбора информации о вирусе.
В Японии к настоящему времени было зафиксировано два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее китайский Ухань.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаТосимицу МотэгикоронавирусыХубэйМИД Японии‎КитайЯпонияУханьВ мире
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