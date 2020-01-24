Минтруд разработал рекомендации по переобучению женщин с детьми

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минтруд разработал для регионов рекомендации по организации переобучения женщин с маленькими детьми, включая использование образовательных сертификатов, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минтруд России разработал для региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические рекомендации по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости", - говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что под дошкольным возрастом подразумевается возрастной диапазон с рождения и до семи лет включительно.

Регионам необходимо принять региональные проекты, которые включали бы ряд направлений, в том числе организацию переобучения и повышения квалификации женщин, стимулирование организации коллективных офисов для работы и общения воспитывающих несовершеннолетних детей. Для этого предлагается привлечь социально ориентированные НКО и благотворительные фонды.

Для подбора образовательной программы органам службы занятости необходимо провести работу по профилированию и консультированию женщин, обратившимся к ним, а также определить наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам обучения вариант обучения. Период обучения должен составлять не более шести месяцев, отмечают в Минтруде. Регионами могут использовать образовательные сертификаты, когда женщина сама выбирает образовательную программу из возможных вариантов и обращается в орган службы занятости за сертификатом на нее.

Также для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обучение может быть организовано по направлению работодателей с целью развития профессиональных навыков и компетенций. В этом случае работодатель заключает соглашения об организации обучения своих работников. Для обучения могут использоваться дистанционные программы.