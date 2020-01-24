Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T11:49+0300
https://ria.ru/20200124/1563818074.html
Минтруд разработал рекомендации по переобучению женщин с детьми
https://cdn23.img.ria.ru/images/156184/10/1561841039_231:677:2669:2048_1036x0_80_0_0_1f68008f661d38e425e56948c89447a8.jpg
РИА Новости

Минтруд разработал рекомендации по переобучению женщин с детьми

11:49 24.01.2020
169
© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минтруд разработал для регионов рекомендации по организации переобучения женщин с маленькими детьми, включая использование образовательных сертификатов, сообщили в пресс-службе министерства.
"Минтруд России разработал для региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические рекомендации по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости", - говорится в сообщении.
В министерстве также уточнили, что под дошкольным возрастом подразумевается возрастной диапазон с рождения и до семи лет включительно.
Регионам необходимо принять региональные проекты, которые включали бы ряд направлений, в том числе организацию переобучения и повышения квалификации женщин, стимулирование организации коллективных офисов для работы и общения воспитывающих несовершеннолетних детей. Для этого предлагается привлечь социально ориентированные НКО и благотворительные фонды.
Для подбора образовательной программы органам службы занятости необходимо провести работу по профилированию и консультированию женщин, обратившимся к ним, а также определить наиболее подходящий по уровню квалификации, форме и срокам обучения вариант обучения. Период обучения должен составлять не более шести месяцев, отмечают в Минтруде. Регионами могут использовать образовательные сертификаты, когда женщина сама выбирает образовательную программу из возможных вариантов и обращается в орган службы занятости за сертификатом на нее.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
30 мая 2019, 15:05
Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
Также для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обучение может быть организовано по направлению работодателей с целью развития профессиональных навыков и компетенций. В этом случае работодатель заключает соглашения об организации обучения своих работников. Для обучения могут использоваться дистанционные программы.
"Ключевым показателем эффективности реализации программы является доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в размере не менее 70%", - добавили в Минтруде.
Мужчина за компьютером
10 октября 2019, 17:36
В Минтруде рассказали о программе переобучения в предпенсионном возрасте
100001
Обсудить 0
Министерство труда и социальной защиты РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Стенд ПАО Сбербанк России
Сбербанк выяснил, какую сумму россияне копят на образование детей
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Топилин рассказал о средствах на выплаты ветеранам войны
Финал конкурса Танковый биатлон 2017
Шойгу пообещал сделать Армейские игры более зрелищными
Снегопад в Москве
Московских водителей призвали к осторожности из-за снега
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области подростка заподозрили в избиении отчима трубой
Снегопад и ветер
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и ветре в субботу
Пассажир в защитной маске в аэропорту
Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют
Сотрудник полиции
В Москве проверяют телецентр "Останкино" из-за сообщений о минировании
Анатолий Аксаков
ГД может принять проект о повсеместном приеме карт в магазинах весной
Статуя Фемиды
Суд отклонил иск к руководителям компании-владельца Rusenergo Fund
Люди в защитных масках на улице Пекина
В граничащем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено случаев коронавируса
Герман Греф
В Кремле высоко оценили работу Грефа
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина. 24 января 2020
Голикова рассказала о механизмах для получения россиянами соцпомощи
Председатель комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
В Минприроды создадут отдел, который займется приютами для животных
Граната
У жителя Смоленской области нашли автоматы Калашникова и гранаты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Зеленский рассказал о своей семье, пострадавшей от Холокоста
14:04Источник: Китай призвал авиакомпании следить за ситуацией с вирусом
14:03В Камбодже нашли избитого российского туриста без документов
13:59В КБР задержали мужчину, ранившего из ружья оппонента во время ссоры
13:58Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
13:57Закрытие Игналинской АЭС обойдется Брюсселю в три миллиарда евро
13:56ЛНР обвинила силовиков в двух нарушениях перемирия за неделю
13:52В Германии россиянина осудили за подготовку теракта, пишут СМИ
13:52Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко
13:50В Москве средняя температура января превысила норму на десять градусов
13:50Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
13:50Лоза рассказал о конверте с "ядом"
13:49Лукашенко рассказал, при каких условиях белорусы его "съедят"
13:47В Воронежской области приняли дополнительные меры из-за коронавируса
13:45В Иерусалиме подожгли мечеть
13:45Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем
13:43Слушание по делу россиянина Винника состоится в Париже 28 января
13:43Посольство в Софии прокомментировало сообщения о деле против россиян
13:42В Астраханской области завели уголовное дело на главу района
13:42На Урале СК проверит данные о нападении стаи собак на ребенка
Лента новостейМолния