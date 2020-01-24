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Все рейсы из Уханя в Москву отменили из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

Все рейсы из Уханя в Москву отменили из-за вспышки коронавируса

11:45 24.01.2020 (обновлено: 12:09 24.01.2020)
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© REUTERS / Yiming WooАэропорт
Аэропорт
© REUTERS / Yiming Woo
Аэропорт . Архивное фото
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Все авиарейсы в Москву из китайского города Ухань, охваченного новым типом коронавируса, отменены, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Уханя "Тяньхэ".
"Да, все рейсы отменены, улететь невозможно", - сообщили РИА Новости в службе поддержки аэропорта.
На уточняющий вопрос, касается ли это только прямых рейсов, представитель аэропорта подчеркнула, что "отменены все рейсы".
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Из данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево" следует, что рейсов в Ухань и обратно сегодня не запланировано. Рейсов по этому направлению из "Домодедово" и "Внуково" не было.
Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
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