В Москве проверяют телецентр "Останкино" из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу порядка 250 объектов в Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу порядка 250 объектов в Москве , в их числе телецентр "Останкино" , рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"По состоянию на 11.00 сообщения с угрозами взрывов поступили в адрес 250 объектов, в числе которых районные суды, лечебные учреждения, школы и различные объекты соцкультбыта, а также телецентр" Останкино", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам "заминированных" объектов.

В четверг ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор пытаются заблокировать доступ к нему с территории России.