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В Москве проверяют телецентр "Останкино" из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверяют телецентр "Останкино" из-за сообщений о минировании

11:44 24.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу порядка 250 объектов в Москве, в их числе телецентр "Останкино", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По состоянию на 11.00 сообщения с угрозами взрывов поступили в адрес 250 объектов, в числе которых районные суды, лечебные учреждения, школы и различные объекты соцкультбыта, а также телецентр" Останкино", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверкам "заминированных" объектов.
В четверг ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор пытаются заблокировать доступ к нему с территории России.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
10:33
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Останкино (телецентр)РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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