Президент Филиппин пригрозил отменой договора о ВС с США

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил отменой соглашения с США о размещении американских войск и военной техники на территории страны для проведения учений в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы, сообщает телеканал ABS-CBN.

По данным СМИ, дела Роза ранее занимал пост главы национальной полиции Филиппин и являлся инициатором кампании Дутерте про борьбе с распространением наркотиков. Во вторник оно подтвердил, что его американская виза была аннулирована.

Как сообщает телеканал, Дутерте дал США один месяц на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. "Я предупреждаю вас, если вы не внесете исправление, я прекращу действие соглашения", - заявил президент Филиппин.

Соглашение, носящее название Visiting Forces Agreement (VFA) вступило в силу в 1999 году. Как сообщают агентство Рейтер, оно предоставило правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.

Ранее Дутерте запретил въезжать в страну двум американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, предложившим отказывать во въезде в США филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы.

Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона "достоверной информации" о том, что они причастны к "незаконному лишению свободы" сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам.