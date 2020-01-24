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Президент Филиппин пригрозил отменой договора о ВС с США
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РИА Новости

Президент Филиппин пригрозил отменой договора о ВС с США

11:43 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил отменой соглашения с США о размещении американских войск и военной техники на территории страны для проведения учений в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы, сообщает телеканал ABS-CBN.
По данным СМИ, дела Роза ранее занимал пост главы национальной полиции Филиппин и являлся инициатором кампании Дутерте про борьбе с распространением наркотиков. Во вторник оно подтвердил, что его американская виза была аннулирована.
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Как сообщает телеканал, Дутерте дал США один месяц на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. "Я предупреждаю вас, если вы не внесете исправление, я прекращу действие соглашения", - заявил президент Филиппин.
Соглашение, носящее название Visiting Forces Agreement (VFA) вступило в силу в 1999 году. Как сообщают агентство Рейтер, оно предоставило правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.
Ранее Дутерте запретил въезжать в страну двум американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, предложившим отказывать во въезде в США филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы.
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Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона "достоверной информации" о том, что они причастны к "незаконному лишению свободы" сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам.
Как отметил представитель главы Филиппин Сальвадор Панело, если США закроют въезд на американскую территорию для филиппинских чиновников из-за дела де Лимы, власти Филиппин введут визы для всех американцев, которые захотят приехать в страну.
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Майк ПомпеоРодриго ДутертеСальвадорВашингтон (штат)СШАВ мире
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