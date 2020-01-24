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Директора "Кировгослесхоза" арестовали по делу о крупной взятке
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РИА Новости

Директора "Кировгослесхоза" арестовали по делу о крупной взятке

11:40 24.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети в зале суда
Наручники на двери клети в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв — РИА Новости. Директор Кировского государственного лесохозяйственного центра арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, с начала июня 2019 года по январь 2020 года подозреваемый в должности директора "Кировгослесхоза" получил от одного из предпринимателей Кирова лично и через посредника взятки в сумме более 4 миллионов рублей за заключение договоров купли-продажи древесины.
Взятка. Архивное фото.
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
"Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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КировКировская областьПроисшествия
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