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2020-01-24T11:39+0300
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ГД может принять проект о повсеместном приеме карт в магазинах весной
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РИА Новости

ГД может принять проект о повсеместном приеме карт в магазинах весной

11:39 24.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Анатолий Аксаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, снижающий для торговых точек величину годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать к оплате банковские карты, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
"В ближайшее время мы реанимируем тему о снижении порога для приема карт для торговых предприятий. Для всех карт, не только "Мир". Законопроект пока не рассматривался, но может быть принят в весеннюю сессию. Кроме того, отдельно должны быть прописаны вопросы, связанные с интернет-торговлей", - сказал Аксаков.
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По его словам, законопроектом предусмотрено поэтапное снижение оборота торговой точки: сначала до 20, затем до 10 и 5 миллионов рублей.
"Правительство нам прислало замечание, что необходимо такую возможность предоставить не только владельцам карты "Мир", но и других карт. Предпринимательское сообщество выражало озабоченность по поводу снижения порога", - перечислил Аксаков факторы, которые законотворцы будут принимать во внимание.
В платежной системе "Мир" агентству напомнили, что сегодня российская карта принимается везде, где можно расплатиться картой.
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Госдума РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
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