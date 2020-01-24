ГД может принять проект о повсеместном приеме карт в магазинах весной

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, снижающий для торговых точек величину годового оборота, при достижении которого они будут обязаны принимать к оплате банковские карты, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков

"В ближайшее время мы реанимируем тему о снижении порога для приема карт для торговых предприятий. Для всех карт, не только "Мир". Законопроект пока не рассматривался, но может быть принят в весеннюю сессию. Кроме того, отдельно должны быть прописаны вопросы, связанные с интернет-торговлей", - сказал Аксаков.

По его словам, законопроектом предусмотрено поэтапное снижение оборота торговой точки: сначала до 20, затем до 10 и 5 миллионов рублей.

"Правительство нам прислало замечание, что необходимо такую возможность предоставить не только владельцам карты "Мир", но и других карт. Предпринимательское сообщество выражало озабоченность по поводу снижения порога", - перечислил Аксаков факторы, которые законотворцы будут принимать во внимание.