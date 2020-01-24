Орешкин оценил условия торгового соглашения США и Китая

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Условия торгового соглашения Условия торгового соглашения США Китая несут большие долгосрочные риски для глобальной торговли, прежде всего для ЕС, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин

"Мы видим, что сейчас у тех же европейцев реакция на американо-китайскую сделку, где китайцы берут на себя обязательство увеличить закупку американских товаров, вызывает очень серьезные опасения. Сам договор опасений не вызывает, но вопрос, по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую продукцию? Будут ли это рыночные принципы, или для европейской продукции из-за этого соглашения появятся дополнительные барьеры?", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"

"То есть это такая большая замедленная мина над всей этой ситуацией. Я думаю, в 2020 году она еще не взорвется, но начиная уже с 2021-2022 годов мы в треугольнике США, Китай, Европа с подключением других стран будем видеть много споров. И, конечно же, нахождение нового равновесия в торговой политике будет продолжаться", - отметил Орешкин.

США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.