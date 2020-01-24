Орешкин оценил условия торгового соглашения США и Китая

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Условия торгового соглашения США и Китая несут большие долгосрочные риски для глобальной торговли, прежде всего для ЕС, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Мы видим, что сейчас у тех же европейцев реакция на американо-китайскую сделку, где китайцы берут на себя обязательство увеличить закупку американских товаров, вызывает очень серьезные опасения. Сам договор опасений не вызывает, но вопрос, по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую продукцию? Будут ли это рыночные принципы, или для европейской продукции из-за этого соглашения появятся дополнительные барьеры?", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"То есть это такая большая замедленная мина над всей этой ситуацией. Я думаю, в 2020 году она еще не взорвется, но начиная уже с 2021-2022 годов мы в треугольнике США, Китай, Европа с подключением других стран будем видеть много споров. И, конечно же, нахождение нового равновесия в торговой политике будет продолжаться", - отметил Орешкин.
США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.
По мнению Орешкина, двусторонность не может быть новым будущим для мировой торговой политики. "Мы в России точно остаемся полными сторонниками многосторонних форматов, ВТО. И здесь надо сказать очень простую вещь: то, что нравится двум, не обязательно нравится третьему и всем остальным", - добавил помощник президента.
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