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"Зеленая альтернатива" проведет одиночные пикеты из-за коронавируса
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РИА Новости

"Зеленая альтернатива" проведет одиночные пикеты из-за коронавируса

11:38 24.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Люди в защитных медицинских масках . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Активисты оргкомитета партии "Зеленая альтернатива" в пятницу проведут одиночные пикеты у здания МИД и Госдумы, где попросят тщательного досмотра пассажиров из стран Юго-Восточной Азии в связи с появлением в Китае нового коронавируса, вызывающего пневмонию, сообщила пресс-служба партии.
"В пятницу, 24 января, активисты оргкомитета партии "Зеленая альтернатива" выйдут к зданию МИД и Госдуме РФ с одиночными пикетами, где потребуют организации тщательного досмотра пассажиров из стран Юго-Восточной Азии в связи с появлением нового коронавируса, вызывающего пневмонию, в Китае", - говорится в сообщении.
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Как указано в пресс-релизе, активисты просят ограничить въезд граждан стран, где свирепствует коронавирус, в том числе туристов, оповестить граждан России об угрозе пандемии в случае отсутствия должных мер профилактики, а также проверять российских туристов, возвращающихся из поездок по Азии, на наличие этого вируса, поскольку есть зарегистрированные случаи в Таиланде и Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, из-за этого вируса умерли 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти КНР официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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