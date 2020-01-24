"Зеленая альтернатива" проведет одиночные пикеты из-за коронавируса

"В пятницу, 24 января, активисты оргкомитета партии "Зеленая альтернатива" выйдут к зданию МИД и Госдуме РФ с одиночными пикетами, где потребуют организации тщательного досмотра пассажиров из стран Юго-Восточной Азии в связи с появлением нового коронавируса, вызывающего пневмонию, в Китае", - говорится в сообщении.

Как указано в пресс-релизе, активисты просят ограничить въезд граждан стран, где свирепствует коронавирус, в том числе туристов, оповестить граждан России об угрозе пандемии в случае отсутствия должных мер профилактики, а также проверять российских туристов, возвращающихся из поездок по Азии, на наличие этого вируса, поскольку есть зарегистрированные случаи в Таиланде и Японии.