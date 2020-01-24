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У российского посольства нет точных данных о числе россиян в Ухани
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РИА Новости

У российского посольства нет точных данных о числе россиян в Ухани

11:38 24.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Посольство России в Пекине до сих пор не владеет точными данными о числе россиян в городе Ухань и провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка коронавируса, но поддерживает с гражданами РФ постоянный контакт по разным каналам, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"В настоящий момент у нас нет точной цифры о числе российских граждан в провинции Хубэй и городе Ухань, но мы поддерживаем связь с нашими гражданами, находящимися как в провинции, так и в Ухане", - сообщил дипломат.
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Он добавил, что "в целом у нас налажена связь с соотечественниками, по имеющимся каналам мы с ними общаемся, они нам рассказывают о ситуации".
Отвечая на вопрос о том, не поступали ли жалобы от российских граждан, находящихся в Ухане или провинции Хубэй, на плохое самочувствие, Егоров заявил, что "в адрес посольства таких жалоб не поступало".
По последним данным, вирус унес жизни 26 человек в Китае.
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